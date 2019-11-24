Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek (Bamsı Alp) karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Kuruluş Osman'daki Bamsı karakteri ile gönülleri fetheden 41 yaşındaki Nurettin Sönmez, kardeşi Gamze Sönmez'in ve diğer tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Instagram hesabından kutladı. Başarılı oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Kuruluş Osman oyuncusu Nurettin Sönmez'den 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı24.11.2019 17:11
- Kuruluş Osman oyuncusu Nurettin Sönmez'den 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı
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