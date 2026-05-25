CANLI YAYIN
Geri
Kars'ta mucize kurtuluş: 300 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldular

Kars'ta mucize kurtuluş: 300 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldular

Kağızman ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç uçuruma doğru sürüklendi. Araçtaki 2 kişi son anda kendilerini dışarı atarak ölümden dönerken, otomobil taklalar atarak dereye uçtu.

Yağışlı Yol Kazayı Beraberinde Getirdi

Olay, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Günindi köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Günindi köyünden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki dik uçuruma doğru sürüklenmeye başladı.

Son Anda Kendilerini Dışarı Attılar

Aracın uçuruma doğru gittiğini ve durdurulamayacağını fark eden sürücü ile yanındaki yolcu, saniyelerle yarışarak büyük bir soğukkanlılıkla kapıları açtı. Kendilerini son anda hareket halindeki araçtan dışarı fırlatan 2 kişi, mutlak bir ölümden kurtuldu. Boş kalan otomobil ise taklalar atarak yaklaşık 300 metre yükseklikten aşağıda bulunan dere yatağına yuvarlandı.

Ekipler Seferber Oldu

Kazayı uzaktan gören köy sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan atlama esnasında hafif şekilde yaralanan 2 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, tedbir amaçlı olarak Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Serenay Sarıkaya hastaneye getirildi
Serenay Sarıkaya hastaneye getirildi
Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme: Katil baba tutuklandı
Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme: Katil baba tutuklandı
CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere konutuna geldi
CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere konutuna geldi
CHP binası girişinde barikatlar yıkıldı, geriye enkaz kaldı!
CHP binası girişinde barikatlar yıkıldı, geriye enkaz kaldı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle