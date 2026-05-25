Kars'ta mucize kurtuluş: 300 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldular

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 18:34

Yağışlı Yol Kazayı Beraberinde Getirdi

Olay, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Günindi köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Günindi köyünden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki dik uçuruma doğru sürüklenmeye başladı.

Son Anda Kendilerini Dışarı Attılar

Aracın uçuruma doğru gittiğini ve durdurulamayacağını fark eden sürücü ile yanındaki yolcu, saniyelerle yarışarak büyük bir soğukkanlılıkla kapıları açtı. Kendilerini son anda hareket halindeki araçtan dışarı fırlatan 2 kişi, mutlak bir ölümden kurtuldu. Boş kalan otomobil ise taklalar atarak yaklaşık 300 metre yükseklikten aşağıda bulunan dere yatağına yuvarlandı.

Ekipler Seferber Oldu

Kazayı uzaktan gören köy sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan atlama esnasında hafif şekilde yaralanan 2 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, tedbir amaçlı olarak Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.