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Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe | CANLI anlatım İZLE

24.11.2019 18:48

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligde son 2 haftada alınan Kasımpaşa ve Göztepe beraberliklerinin ardından çıkış arayan sarı kırmızılılar rakibini evinde yenip yenide zirve yarışına ortak olma hesapları yapıyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri ise rakibini yenerek 24 puanlı lider Sivasspor'un ardından puanını 23'e yükseltip 2. sıraya gelmeyi hedefliyor. Saat 19'da başlayacak Yeni Malatyaspor Fenerbahçe müsabakası beIN SPORTS HD1 ekranından yayınlanacak ve hakem Mete Kalkavan yönetecek. Öte yandan YENİ MALATYA FENERBAHÇE maçı CANLI anlatımını taraftarlar takvim.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.


Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligde son 2 haftada alınan Kasımpaşa ve Göztepe beraberliklerinin ardından çıkış arayan sarı kırmızılılar rakibini evinde yenip yenide zirve yarışına ortak olma hesapları yapıyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri ise rakibini yenerek 24 puanlı lider Sivasspor'un ardından puanını 23'e yükseltip 2. sıraya gelmeyi hedefliyor. Saat 19'da başlayacak Yeni Malatyaspor Fenerbahçe müsabakası beIN SPORTS HD1 ekranından yayınlanacak ve hakem Mete Kalkavan yönetecek. Öte yandan YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE maçı CANLI anlatımını taraftarlar takvim.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE |CANLI ANLATIM

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