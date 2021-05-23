Bursa'da korkunç kaza! Treeporter ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Bursa'da, treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.