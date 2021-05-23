Bursa'da korkunç kaza! Treeporter ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Bursa'da, treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Mahmut Esat Bey Caddesi'nde ilerleyen işitme engelli Hazım Akbulut (45) idaresindeki treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklet, Efsane sokağa dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada aynı istikamette giden Muhammed Miraç Yavuz'un (22) kullandığı 16 ANA 614 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma düşen motosiklet sürücüsü ve devrilen treeporterda yolcu olarak bulunan Rabia Akbulut (20) yaralandı.