Bu sevdanın yaşı yok! 87 yaşındaki Nihat Amca'dan Başkan Erdoğan'a: Ölüm olsa da ondan ayrılmam

İstanbul'da şehrin en büyük millet bahçesi olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde ilk fidanlarıyla buluşacak. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı organizasyon için AK Parti ilçe teşkilatları paylaşım yaptı. Paylaşımda "Fethin coşkusu 85 milyonun bahçesinde kök salıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul Fethi'nin 569. yılını Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde hep birlikte kutluyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidanlarıyla buluşuyor" ifadeleri kullanıldı.

BU SEVDANIN YAŞI YOK

Yapılan davet sonrası organizasyona katılmak isteyen 87 yaşındaki Nihat Amca'nın AK Parti Eyüpsultan ilçe teşkilatına giderek başvuruda bulunması duygulandırdı. AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammed Vanlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu Sevdanın YAŞI YOK!! Bugün İlçe binamıza gelen amcamız 'İlçeden aradılar Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi açacak dediler. Saati anlayamadım' diye ilçemize gelmiş. YAŞ 87 Tayyip Erdoğan bu milletin kabul olmuş duasıdır." ifadelerini kullandı.

"ÖLÜM OLSA DA ERDOĞAN'DAN AYRILMAM"

Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılan organizasyona da katılan 87 yaşındaki amca, konuşmasında eve telefon geldiğini söyleyerek, "Evet gelirim. Ölüme dahi Allah geçinden versin Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan başkanımız sağ olduğu sürece, ölünce ondan ayrılmam, onun partisinden ayrılmam. Onun olduğu yere ölüm olsa da giderim" dedi.





BAKAN KURUM VE AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE KARŞILADI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de 87 yaşındaki Nihat Amca ile sohbet etti. Kabaktepe, 87 yaşındaki amcanın " 'Saat kaçta geleceğim? Recep Tayyip Erdoğan milletin duasıdır. Gelmem lazım. Saati öğreneyim. Duyamadım telefonda.' diye aramış. Biz de bugünden onu hem temsili bahçeyi görsün hem de inşallah Pazar günü de getirecek arkadaşlar onu." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise 87 yaşındaki Nihat Amca'ya projeyi anlatırken, "Buraya sizlerin dinleneceği, gezeceği, yürüyüş yapacağı, huzurlu bir bahçeyi yaşam alanını inşallah İstanbul'a fethin coşkusuyla kazandıracağız." dedi.