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Böyle bir övme şekli yok! CNN muhabirinden Biden'a: Lincoln Anıtı'ndaki ışıklar onun ülkeyi saran kolları gibi

Böyle bir övme şekli yok! CNN muhabirinden Biden'a: Lincoln Anıtı'ndaki ışıklar onun ülkeyi saran kolları gibi
20.01.2021 20:23
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Böyle bir övme şekli yok!
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Son dakika haberi... ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, olaylı seçimlerin ardından yaşanan kaos ve kanlı Kongre baskının gölgesi altında görevi Trump'tan devraldı. 'ABD'de özgür basın' naraları atılırken CNN muhabirinin Biden'a itifatları alay konusu oldu.


Son dakika haberi... ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, olaylı seçimlerin ardından yaşanan kaos ve kanlı Kongre baskının gölgesi altında görevi Trump'tan devraldı. 'ABD'de özgür basın' naraları atılırken CNN muhabirinin Biden'a itifatları alay konusu oldu.
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