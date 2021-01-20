Böyle bir övme şekli yok! CNN muhabirinden Biden'a: Lincoln Anıtı'ndaki ışıklar onun ülkeyi saran kolları gibi

Son dakika haberi... ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, olaylı seçimlerin ardından yaşanan kaos ve kanlı Kongre baskının gölgesi altında görevi Trump'tan devraldı. 'ABD'de özgür basın' naraları atılırken CNN muhabirinin Biden'a itifatları alay konusu oldu.
Son dakika haberi... ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, olaylı seçimlerin ardından yaşanan kaos ve kanlı Kongre baskının gölgesi altında görevi Trump'tan devraldı. 'ABD'de özgür basın' naraları atılırken CNN muhabirinin Biden'a itifatları alay konusu oldu.