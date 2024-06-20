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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024, 18:56 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024, 18:56

Bor'da kuduz paniği! Kasaba karantinaya alınmıştı! Sonuç çıktı!

Niğde Valiliği, Bor ilçesinde kuduz şüphesi nedeniyle Kemerhisar beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nin karantina altına alınmasına neden olan köpeğe yapılan testin negatif çıktığını duyurdu.

Niğde Valiliği tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, 18 Haziran'da H.Ş. adlı kişinin Kemerhisar beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırıldığı, köpeğin ise bir süre sonra öldüğü bildirildi. Köpekten alınan örneğin kuduz yönünden incelenmek üzere Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildiğinin belirtildiği açıklamada, analiz süreci tamamlanana kadar mahallenin karantinaya alınmasına, sahipsiz ve başıboş hayvanların toplatılarak barınaklara yerleştirilmesine, bölgeye hayvan giriş-çıkışının yasaklandığı, belediye, muhtar ve hayvan sahiplerinin hastalık şüphesi bulunan hayvanları diğer hayvanlar ve insanlarla temas etmeyecek şekilde kapalı bir alanda kontrol altında tutmasına karar verildiği duyuruldu.

Valilikten, konuya ilişkin bugün yapılan açıklamada, köpeğin test sonucunun negatif çıktığı belirtilerek, "Kuduz riski görülmemektedir" denildi.

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