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Bomba iddia! 'Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün' diyen Ahmet Davutoğlu seçimler kaybedilince kutlama yaptı

Bomba iddia! 'Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün' diyen Ahmet Davutoğlu seçimler kaybedilince kutlama yaptı
05.06.2021 14:36
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Ali Babacan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a imza verip başka aday için çalışması, Abdullah Gül’ün Irak tezkeresini onaylayıp Meclis’ten geçmemesi için çalıştığı konuları siyasetteki sıcak yerini korurken Ankara’da bir ihanet olayı daha konuşulmaya başlandı. Ahmet Davutoğlu’nun 7 Haziran seçimlerini kaybettikten sonra kutlama yaptığı gündeme bomba gibi düştü. "AK Parti büyük bir davanın adıdır. Eğer bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün" diyen Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı? 7 Haziran 2015'te sandıktan koalisyon çıkması kimleri sevindirdi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş değerlendirdi.


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