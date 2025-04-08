Bolu’da Minibüs TIR’a çarptı: Kağıt gibi ezildi! 1 ölü!

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 12:02

Bolu'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, görenlerin yüreğini burktu. TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde park halinde bulunan bir TIR'a arkadan çarpan minibüs, çarpmanın şiddetiyle adeta kağıt gibi ezildi. Korkunç kazada minibüs sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Arıza Yapan TIR Emniyet Şeridine Park Edildi

Kaza, saat 05.50 sıralarında TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti yönünde, Bolu'nun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 BG 700 plakalı TIR, seyir halindeyken arıza yaptı. Aracını yol kenarına çekmek zorunda kalan sürücü, TIR'ı emniyet şeridine park etti.

Minibüs Dorseye Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Bu sırada aynı yönde ilerlemekte olan 35 ABG 956 plakalı İveco marka minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu minibüs büyük hasar alırken, araçta yalnız olan sürücü sıkıştığı yerde can verdi.

Sağlık ve Kurtarma Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, minibüs sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. TIR sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Hurdaya dönen minibüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.