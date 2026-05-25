Tokat'ta yolcu otobüsü ile itfaiye çarpıştı: 4 yaralı

Ordu'daki cenaze töreninin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Reşadiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak itfaiye aracına çarptı. Yan yatan otobüsteki 4 kişi yaralandı.

Kontrolden Çıkarak İtfaiyeye Çarptı

Kaza, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bağdatlı yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordu'nun Kabataş ilçesindeki cenaze programının ardından İstanbul'a dönmek üzere hareket eden Esenyurt Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Reşadiye sınırlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yağışlı yolun da etkisiyle savrulan otobüs, o sırada yol üzerinde bulunan Baydarlı Belediyesi'ne ait itfaiye aracına çarptıktan sonra yan yatarak devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışmanın şiddetiyle otobüs içerisinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 4 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla ivedilikle çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

