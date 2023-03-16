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BOLU depremine Düzceli öğrenciler okulda yakalandı!

BOLU depremine Düzceli öğrenciler okulda yakalandı!
16.03.2023 15:07 - Son Güncelleme: 16.03.2023 15:13

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Bolu Kızılağıl'da 4,8'lik büyük bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il olan Düzce'yi de şidetli bir şekilde salladı. Düzceli öğrenciler depreme okulda yakalandı. Yaşanan panik ve korkunun ardından Düzce'de okullar 1 gün tatil edildi. İşte çocuklar ve vatandaşların panik anları...

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Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Düzce ve Sakarya'da da hissedilen deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Bolu merkezde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

- Bolu Valisi Kılıç'ın açıklaması

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, saha taraması gerçekleştirildiğini belirterek, "Şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Kısa süreli bir sarsıntı hissedildiğini aktaran Kılıç, "Çok şükür olumsuz bir durum yok. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik." diye konuştu.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda ise "İlimizde saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şu ana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

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