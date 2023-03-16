Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Düzce ve Sakarya'da da hissedilen deprem nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar, sokağa çıktı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Bolu merkezde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

BOLU VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "İlimizde saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şu ana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

Bolu merkezdeki bir okulda öğrenciler deprem sonrası tahliye edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmadığını bildirdi.

İSTANBUL'DA OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saat 13.55'te Bolu merkezli, AFAD verilerine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydederek, "Deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.



DÜZCE VALİSİ: OKULLAR TATİL

Düzce Valisi, "Panikleyen çocuklarımız var, okullar bugün tatil" açıklaması yaptı.

İstanbul'da hissedilen deprem öğlen saatlerinde meydana geldi. Sarsıntı Düzce ve Ankara'da da hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN