Bodrum Yalıkavak’ta bir sitenin önündeki sahilde garip olaylar yaşandı. Kepçe önce denize girdi, kumu boşalttı. Daha sonra buraya TIR'larla beyaz kum getirildi. Denizin ekolojik dengesi yerle bir edildi. İşte SABAH'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberinin detayları...
Bodrum Yalıkavak’ta bir garip olay! Kepçe denize daldı
22.05.2020 23:23
- Bodrum Yalıkavak’ta bir garip olay! Kepçe denize daldı
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