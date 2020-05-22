RAMAZAN İMSAKİYE
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Pakistan'da yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Pakistan'da yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!
22.05.2020 22:58

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düştü Pakistan’da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerine düşen yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı.


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