BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan A Haber'de önemli açıklamalar

19.06.2020 23:02

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, A Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. BM'de alınan 178 oyun çok önemli olduğunu ifade eden Bozkır, Türkiye'nin artık global bir aktör olduğunu belirterek, "BM'deki olumsuz tabloyu çözüm odaklı bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, A Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. BM'de alınan 178 oyun çok önemli olduğunu ifade eden Bozkır, Türkiye'nin artık global bir aktör olduğunu belirterek, "BM'deki olumsuz tabloyu çözüm odaklı bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.