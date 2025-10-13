Bingöl’ün yüksek kesimlerine sezonun ilk karı yağdı
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde gece başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 26 santimetreye ulaştı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. İlçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı yer yer 26 santimetreye kadar ulaştı.
Köylerde yaşayan vatandaşlar, kar altında kalan koyun sürülerini ahırlara alarak koruma altına aldı. Beyaz örtüye bürünen bölge, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ekipler hazır bekliyor
Karla mücadele ekiplerinin olası olumsuzluklara karşı hazır beklediği öğrenildi. Yetkililer, sürücüleri özellikle yüksek kesimlerde buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.