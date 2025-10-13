PODCAST CANLI YAYIN
Bingöl’ün yüksek kesimlerine sezonun ilk karı yağdı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde gece başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 26 santimetreye ulaştı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. İlçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı yer yer 26 santimetreye kadar ulaştı.

Köylerde yaşayan vatandaşlar, kar altında kalan koyun sürülerini ahırlara alarak koruma altına aldı. Beyaz örtüye bürünen bölge, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ekipler hazır bekliyor
Karla mücadele ekiplerinin olası olumsuzluklara karşı hazır beklediği öğrenildi. Yetkililer, sürücüleri özellikle yüksek kesimlerde buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İZLE | Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı
Esir takası öncesi şok görüntüler! İsrail hukuku bir kez daha çiğnedi: İşte o anlar
ALTAY tankları için düğmeye basıldı: İlk teslimatların yapılacağı tarih belli oldu!
