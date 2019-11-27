Haberler Video Bingöl'de PKK'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi

Bingöl'de PKK'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi

27.11.2019 19:53

Bingöl'de, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. Ele geçirilen amonyum nitrat operasyon bölgesinde imha edildi.


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