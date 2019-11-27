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Terör yandaşlarına "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle karşı duran Fransız kadın o anları anlattı

27.11.2019 20:00

Fransa'da terör örgütü PKK destekçilerine "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle karşı duran Morgane isimli Fransız kadın A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Terör yandaşlarının gösterisi sırasında neler yaşandığını ve Fransız polisinin tutumunu anlattı. “Fransa’da can güvenliğim yok” diyen Fransız kadın, terör yandaşları tarafından dövüldüğünü belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: Polis karakoluna suç duyurusunda bulunmak için gittiğimde, o gün PKK yandaşlarının saldırısına uğradığımı söylediğimde polis bana “PKK ne?” diye cevap verdi. O an ne hissettiğimi anlatmak için kelime dahi bulamıyorum. İşte PKK destekçilerine "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle karşı duran Morgane isimli Fransız kadının o açıklamaları...


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