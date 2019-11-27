Mehmetçik, Suriyeli çocuklarla oyun oynadı, köpek sevdi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'ye ait mayın ve EYP arama tarama faaliyetlerinin sürdüğünü açıklarken paylaştığı videoda çocukların özgürce oynaması ve Mehmetçik ile bir köpeği sevdiği anlar adeta tüm dünya ders niteliği taşıyordu.
Mehmetçik, Suriyeli çocuklarla oyun oynadı, köpek sevdi27.11.2019 19:46
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