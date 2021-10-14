Bilim Kurulu'nda hangi kararlar alındı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Üniversitelilere aşı çağrısı yapan Bakan Koca, "Eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır" ifadelerini kullandı. TURKOVAC ile ilgili çalışmalara ilişkin bilgi veren Koca, "yerli aşımıza destek verin" dedi. "Artık kısıtlama yok" diyen Sağlık Bakanı, "Ancak, aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak" şeklinde konuştu.