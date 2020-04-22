Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan Kovid-19 açıklaması: Haziran ayında bir miktar azalacak

Prof. Dr. Ateş Kara, Haziran ayında tedbirlerin bir miktar azalacağını belirtti. Ama “Bu yaz geçen yazlar gibi olmayacak” dedi. Virüsün aktivitesi devam edecek; ama bulaştırıcılığı şu anki kadar olmayacak. Ancak 2021 yılının Ocak ayında aşının ulaşılabilir olması bekleniyor.
Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Haziran ayında tedbirlerde bir miktar azalma olacağını söyledi. Şöyle devam etti: Virüs sıcaklardan bir miktar etkilenebilir. Geçen yaz gibi bir yaz olacağını düşünmeyelim. Virüsün aktivitesi devam edecek; ama bulaştırıcılığı şu anki kadar olmayacak. Ancak 2021 yılının Ocak ayında aşının ulaşılabilir olması bekleniyor.