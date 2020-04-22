Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan Kovid-19 açıklaması: Haziran ayında bir miktar azalacak

22.04.2020 10:14

Prof. Dr. Ateş Kara, Haziran ayında tedbirlerin bir miktar azalacağını belirtti. Ama “Bu yaz geçen yazlar gibi olmayacak” dedi. Virüsün aktivitesi devam edecek; ama bulaştırıcılığı şu anki kadar olmayacak. Ancak 2021 yılının Ocak ayında aşının ulaşılabilir olması bekleniyor.