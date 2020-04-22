İstanbul Sultangazi'de tramvay otobüse çarptı! Kaza anı anbean kamerada

22.04.2020 11:31

Son dakika haberleri... Sultangazi'de Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki seferler, geçici süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacak. Korku dolu anların yaşandığı kaza anı anbean kameralara böyle yansıdı...

Son dakika haberleri... Sultangazi'de Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler

Sultangazi'de raydan çıkan tramvay ile otobüs çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkan tramvay, Sultançiftliği mevkisinde İETT otobüsüne çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki seferler, geçici süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacak.