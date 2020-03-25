Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta ve kurulda hangi konular görüşülecek? 25.03.2020 11:47

Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı kararları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Türkiye’nin kilitlendiği açıklamada önemli kararların duyurulması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Toplantı sonrası ortak açıklama yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un da toplantıya katılması, okul tatilinin uzaması ihtimalini gündeme getirdi. İşte, Bilim Kurulu toplantısının tüm detayları…

Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı kararları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerin duyurulmasının beklendiği toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katılacak. Toplantının ardından ortak açıklama yapılacak. Okulların tatilinin uzayıp uzamamasının da bugün netleşmesi bekleniyor. İşte, 25 Mart Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili tüm merak edilenler!.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Bilim Kurulu saat 13.30'da toplanacak ve toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Açıklamanın bu akşam saatlerinde yapılması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI NEDİR?

Toplantıda alınacak kararlar henüz açıklanmadı. Kararlar duyurulduğu takdirde haberimizde yer alacak.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)

Prof. Dr. Levent Akın (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Epidemiyoloji)

Prof. Dr. Tevfik Özlü (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. Ayşegül Füsun Eyüboğlu (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi- Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. Recep Öztürk (İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Firdevs Aktaş (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-Emekli)

Prof. Dr. Serhat Ünal (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Yeşim Taşova (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Hasan Tezer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)

Doç. Dr. Şebnem Erdinç (Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Aydın Yılmaz (Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. Rahmet Güner (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Canan Ağalar (Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. Akın Kaya (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. İlhami Çelik (Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Levent Yamanel (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları)

Prof. Dr. Zeliha Tufan Koçak (YÖK Yürütme Kurulu Üyesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz (İstanbul Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Mehmet Doğanay (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu (Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu)

Doktor Ayla Aydın (Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı)

Ali Göktepe (Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı)

Prof. Dr. Selçuk Kılıç (Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanı)

Cemil Güneş (Hukuk Müşaviri)