Bilecik altın madeni açılışı: 109 tonluk rezerv işlenecek

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk altın dökümünü yapacağı Söğüt'teki altın madeninde ilk altın dökümü Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.



109 TONLUK ALTIN REZERVİNİN DEĞERİ YAKLAŞIK 120 MİLYAR LİRA

2020 yılında bulunan 109 ton altın rezervinde, maden işleme aşamasına gelindi. Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni açılıyor.

3,5 milyon onsluk altın kaynağının değeri 120 milyar lira. Başkan Erdoğan'ın ilk altın külçesini dökeceği madende çalışmalar hızla sürüyor.

YILDA 6-7 TON ALTIN ÜRETİLECEK

Altın üretimine başlanmasıyla Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlanacak.

Madende yılda 6-7 ton altın üretilecek. Türkiye'nin yıllık altın üretiminin yüzde 15'ini sağlayacak.



"ALTIN MADEN İŞLETMELERİNİN BİR TANESİNİN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te açılışı yapılacak Söğüt'teki altın madeniyle ilgili bilgi verdi. Bakan Dönmez, "Söğüt'te Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada ilk altını dökmüş olacak." dedi.

Dönmez, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'yı ziyaretinin ardından, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış töreni alanında incelemelerde bulundu. Tören alanında gazetecilere açıklama yapan Dönmez, Başkan Erdoğan tarafından 60'a yakın projenin açılışının yapılacağını anımsatarak, bu projelerden 21'inin kendi bakanlığının çalışmalarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.



Açılışı yapılacak Söğüt'teki altın madeniyle ilgili de bilgi veren Bakan Dönmez, "Söğüt'te Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada ilk altını dökmüş olacak. Akabinde de sağlık yatırımlarımız başta olmak üzere, sulama ve özel sektöre ait yatırımlar var. Bütün Bilecikli hemşehrilerimizi törenin yapılacağı bu meydana bekliyoruz." diye konuştu.



Bilecik'in son yıllarda kalkınan, gelişen ve sanayisi hızla büyüyen kentlerden biri olduğunu vurgulayan Dönmez, şehrin artık bir kavşak noktasında yer aldığını belirtti.



Kentin yol ve ulaşım problemi kalmadığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:



"Yakında Yenişehir'e bağlantı yolumuz tamamlanacak. Yine Osmaneli üzerinden limana olan demir yolu projemiz devam edecek. Bunları da dikkate aldığımızda burada üretilen ürünlerin gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlara çıkış noktasında son derece avantajlı durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bilecik'i tanımlarken 'taşı mermer, toprağı seramik' dedik. Şimdi toprağın altından bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını birlikte duyacağız. Çünkü artık taşı mermer, toprağı sadece seramik değil, aynı zamanda altın olan yurdumuzun bir köşesinden bahsediyoruz. Cevherden mücevhere giden yolun en güzel örneklerinden birini inşallah Söğüt'te Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açmış olacağız."



Bakan Dönmez'e kentteki temaslarında Bilecik Valisi Kızılkaya ile AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım da eşlik etti.