Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak ligde oynanan derbide sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden siyah beyazlılarda 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Buna göre Siyah-Beyazlılar'da Aboubakar, Rosier, Ghezzal ve Onana kadro dışı bırakıldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır.
Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır.
Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.