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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 11:51 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 11:58

Beşiktaş'ta Kadro Dışı Şok! 🔴 Son Dakika: 5 Futbolcu BJK'de Kadro Dışı Bırakıldı! ⚽

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak ligde oynanan derbide sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden siyah beyazlılarda 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Peki; Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcular kimler? İşte Aboubakar ve Ghezzal'ın da içinde bulunduğu o isimler ve detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak ligde oynanan derbide sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden siyah beyazlılarda 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Buna göre Siyah-Beyazlılar'da Aboubakar, Rosier, Ghezzal ve Onana kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır.

Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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