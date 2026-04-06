Beşiktaş’ta gece yarısı galerideki araçlar ateşe verildi: O anlar kamerada
Yazı Boyutu
Beşiktaş'ta işletmeci Selçuk K. (55) ile dini nikahlı olduğu öğrenilen eşi Dilek K.’ye (47) ait araç kiralama şirketi, motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Park halindeki 14 araç zarar görürken, şüpheliler aynı gece çiftin yaşadığı villaya da silahlı saldırı düzenledi. Olay yerinde 7 boş kovan bulunurken villaya 5 mermi isabet etti. Saldırılarda yaralanan olmazken, Kürkoğlu’nun dün öğle saatlerinde telefonla tehdit edildiği ancak emniyete şikayette bulunmadığı öne sürüldü. Çiftin poliste 101 suç kaydı olduğu öğrenilirken, kundaklama ve silahlı saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.