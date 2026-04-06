Şanlıurfa'nın Konuklu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Halil F. idaresindeki 63 AIH 843 plakalı otomobil ile Halil O. kontrolündeki 06 TG 111 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Müdahaleler Yetersiz Kaldı

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlardan yaralı olarak çıkarılan sürücüler ve yolcular hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İsmail Felhan (44) ve Adnan Felhan (43), doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma Devam Ediyor

Kazada yaralanan iki sürücünün hastanedeki tedavileri devam ederken, emniyet güçleri feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.