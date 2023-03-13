Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.



GENEL MERKEZ'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Görüşmenin AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

BBP'NİN ADAY ERDOĞAN: SEÇİME KENDİ LOGO VE ADAYLARIMIZLA GİRECEĞİZ

Görüşme sonrası Destici açıklamalarda bulundu.

Destici, "Biz BBP olarak 2017 yılında yapılan referandumda daha sonrasında 2018'de cumhur ittifakı kurulunca hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimlerinde cumhur ittifakını destekledik. Cumhur ittifakının bir parçası olarak yine kararlı bir şekilde devam ediyoruz. BBP Cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

KENDİ İSİM LOGO VE ADAYLARIYLA GİRECEK

Seçime 81 ilde kendi isim, logo ve adaylarıyla gireceklerini belirten Destici, "BBP 14 Mayıs'taki seçimlerde kendi ismi, kendi logosu ve adaylarıyla seçime katılacaktır. " ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan geçtiğimiz Cumhur İttifakı ortakları ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Önce MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici ile görüşmüştü. Destici toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bizler bu sefer seçimlere kendi logomuzla katılmak istiyoruz" demişti.

Erdoğan ve Destici'nin yaptığı görüşme sonrası BBP kendi içinde durum değerlendirmesi yaparken AK Parti de öneriyi masaya yatırdı.

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