Cumhur İttifakı genişliyor! HÜDA PAR açıkladı: "Aday çıkarmayacağız Erdoğan'ı destekleyeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Erdoğan'ın kararı imzalamasının ardından Cumhur İttifakı seçimler için görüşmelerini hızlandırdı. Peş peşe yapılan ziyaretlerin ardından AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan ittifaka bir destek daha geldi. HÜDA PAR seçimlerde Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu sabah toplantı yaptıklarını ve gündemlerinde 2 madde olduklarını söyledi.



ERDOĞAN'I DESTEKLEME KARARI ALDIK

Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.