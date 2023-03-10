Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.03.2023 12:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2023 16:37
    ABONE OL

    Cumhur İttifakı genişliyor! HÜDA PAR açıkladı: "Aday çıkarmayacağız Erdoğan'ı destekleyeceğiz"

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın kararı imzalamasının ardından Cumhur İttifakı seçimler için görüşmelerini hızlandırdı. HÜDA PAR seçimlerde Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, "14 Mayıs seçimlerinde Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğiz" dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Cumhur genişliyor!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Erdoğan'ın kararı imzalamasının ardından Cumhur İttifakı seçimler için görüşmelerini hızlandırdı. Peş peşe yapılan ziyaretlerin ardından AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan ittifaka bir destek daha geldi. HÜDA PAR seçimlerde Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

    HÜDA PAR: "Aday çıkarmayacağız Erdoğan'ı destekleyeceğiz"

    HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu sabah toplantı yaptıklarını ve gündemlerinde 2 madde olduklarını söyledi.

    ERDOĞAN'I DESTEKLEME KARARI ALDIK
    Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN İSTİŞARELERİMİZ SÜRÜYOR
    Milletvekili listeleri için görüşmelerin devam ettiğini belirten Yapıcıoğlu, "Milletvekili seçimleri için istişarelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

    AK PARTİ YENİDEN REFAH'I ZİYARET ETMİŞTİ
    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etti.

    Yıldırım ve Yavuz, Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

    AK PARTİ İLE YENİDEN REFAH PARTİSİ ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME! I VİDEO İZLE

    Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yapılacağını hatırlattı.

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) gerekli seçim takvimini paylaşacağını aktaran Yıldırım, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.


        BU SEÇİMLERDE BİRLİKTE YOL YÜRÜYELİM
        Partiler arası görüşme trafiğinin yoğunlaşmaya başladığını anlatan Yıldırım, Yeniden Refah Partisini ziyaretlerinde seçimlere yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

        Binali Yıldırım, "Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklardır. Bize gösterdikleri bu sıcak ilgi ve ev sahipliği için bir kez daha Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        BİNALİ YILDIRIM'DAN YENİDEN REFAH'A ZİYARET SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR I VİDEO İZLE



        "EN KISA ZAMANDA CEVAP VERECEĞİZ"
        Ziyaret dolayısıyla AK Parti heyetine teşekkür eden Fatih Erbakan ise görüşmede seçimlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

        Erbakan, şu görüşleri dile getirdi:

        "Kendileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın selamlarını bizlere ilettiler ve önümüzde yapılacak olan bu seçimlerde, 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Bizler de yetkili kurullarımızda bu teklifi, bu daveti değerlendireceğiz, istişare edeceğiz. Kendilerine de en kısa zamanda cevap vereceğiz. İnşallah, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmak nasip olur, hayırlı sonuçlara vesile olur. Tekrardan bu nazik ziyaretlerinden dolayı, bu tekliflerinden, davetlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum."

        HÜDA PAR İLE GÖRÜŞME
        Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat tarihinde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etmişti.

        "Bugün teklif geldi mi?" sorusuna Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biraz daha sabır. Evet, konuştuğumuz konulardan bir tanesi de seçimlerdi. Görüşmelerimiz sürecek. Netleşince, bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız. Gizli saklı iş yapmayacağız." diyerek yanıt vermişti. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle askıya alınan ittifak görüşmeleri, bu hafta yeniden başladı.

        HÜDA PAR CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK MI? VİDEO İZLE

        HÜDA PAR CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK MI?
        HÜDA PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, A Haber canlı yayınında ittifak çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Başkan Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini ifade eden Ramanlı, "Yarın saat 15.00'te karar alınması durumunda kamuoyuna duyuracağız" dedi. Ramanlı, "Millet İttifakı'ndan teklif aldınız mı?" sorusuna, "Şu ana kadar ittifak teklifi gelmedi." diyerek yanıt verdi.

        "2018'DEKİ SEÇİMLERDE DE ERDOĞAN'I DESTEKLEMİŞTİK"
        Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını belirten Ramanlı, "Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı ifade etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerde birlikte hareket etme teklifi geldi. İki parti görüşmeleri devam ettiriyordu, deprem nedeniyle görüşmeler askıya alındı. Bu hafta itibarıyla görüşmeler hız kazandı. Yarın Genel Başkanımız kararını parti divanına açıklayacak biz de kamuoyuyla ittifak kararımızı paylaşacağız." dedi.

        2018 yılındaki seçimlerde Erdoğan'ı desteklediklerini belirten Ramanlı, "Bizim temel noktamız millete, memlekete hizmettir. Seçime girme yeterliliği olan partiler var diğerleri var. Her partinin kendine ait dünya görüşü var, ortak da farklı görüşler de var. 2018 yılındaki seçimlerde de aday çıkarmamış ve Erdoğan'ı desteklemiştik. TBMM'de temsiliyet elde edebilmek çok önemli. Biz HÜDA PAR olarak Meclis'te temsili önemsiyoruz. İttfaklar bizim için olmazsa olmaz değil ama teklifleri değerlendireceğiz demiştik. Netleştiğini çok uzun olmayan bir gelecekte göreceğiz. Başkanlık divanımızın çoğu deprem bölgelerinde. Bütün memleket depremzedelerle yatıp kalkıyoruz." ifadelerini kullandı.

        11 Mart tarihinde başkanlık divanını toplayacaklarını saat 15.00'da açıklama yapacaklarını dile getiren Ramanlı, "Karar çıkarsa kamuoyuna duyuracağız." şeklinde konuştu.


            6'lı koalisyonda teklif almadıklarınını açıklayan Ramanlı, "Anayasa ve yasalara göre kurulmuş partiler, Millet İttifakı da çok yakın zamanda dağılma yoluna girmişti. İlkelerimizle ters düşen partilerle ittifak olmayacağız demiştik." dedi.


            DESTİCİ A HABER'DE GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bugün A Haber ekranlarının konuğu oldu.

            Başkan Erdoğan ile yaptığı konuşmaya ilişkin detayları aktaran Destici Cumhur İttifakı'nın genişleyeceğinin sinyalini verdi.

            Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

            BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları:

            "Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için Sayın Cumhurbaşkanımız bugün kararını verecek. Gerekli imzayı atacak ve yine aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ve bundan sonrası iki ay sonrası ilk Pazar'a denk gelen gün olan 14 Mayıs'ta da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri gerçekleştirilecek. Öncelikle ülkemize milletimize, devletimize, vatandaşlarımıza, seçmenlerimize seçime katılacak partilere adaylara şimdiden hayırlı olmasını niyaz ediyorum.

            Çünkü çok zor bir süreçten geçiyoruz bu normal bir seçim olmayacak çünkü ülkemiz 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadı. 11 ilimiz onlarca ilçemiz yüzler binlerce köyümüz maalesef bu depremden olumsuz etkilendi. 46 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Bir kez daha onlara Allah'tan rahmet diliyorum. On binlerce yaralımız vardı bir kısmının tedavileri devam ediyor ağır olanlar var onlara Allah'tan şifa niyaz ediyorum. Geride kalanlara da sağlık sıhhat ve sabır diliyorum.

            Devletimiz vatandaşımız devlet-millet iş birliği ile ilk günden itibaren önce enkazda olanları canlı olarak çıkarma gayreti verildi. Daha sonra naaşlar alındı barınma ihtiyacı yiyecek ihtiyacı giyecek ihtiyacı ısınma ihtiyacı şimdi bunlar elhamdülillah büyük çoğunlukla sağlanmış vaziyette. Çok az noktalarda çadırdır konteynerdir bu ihtiyaçlar var. Biz sürekli bölgedeyiz. Bunlar da süratle tamamlanıyor.

                İnşallah bu zor süreci de devlet millet dayanışması içinde el birliğiyle atlatacağız. Yaralarımızı da birlikte saracağız. Birlikte iyileştireceğiz. Geride kalanlarımıza da birlikte sahip çıkacağız. İşte böyle bir süreçte seçime gidiyoruz. Bu seçim diğer seçimler gibi müziklidir seçim otobüsleri büyük programlar bunları görmeyeceğimizi düşünüyorum. En azından biz Cumhur İttifakı olarak seçimi daha çok deprem bölgesi hassasiyetiyle geçireceğiz. Ümidimiz BBP olarak dün Sayın Cumhurbaşkanımızla önce yarım saatten fazla ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Burada gündemimizin ağırlıklı konusu deprem, depremde yaşananlar, bizim izlenimlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri bunları istişare ettik. Daha sonra Türkiye'nin gündemindeki belli konuları görüştük."

                3-4 PARTİ İLE GÖRÜŞMELER VAR
                3-4 parti ile görüşmeler gerçekleştirildiğini biliyorum diyen Destici, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi konusunda "Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır, bunu daraltamayız." İfadelerini kullandı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Cumhur genişliyor!
                Haberler Güncel Cumhur İttifakı genişliyor! HÜDA PAR açıkladı: "Aday çıkarmayacağız Erdoğan'ı destekleyeceğiz"
                    SON DAKİKA