Cumhur İttifakı genişliyor! HÜDA PAR açıkladı: "Aday çıkarmayacağız Erdoğan'ı destekleyeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Erdoğan'ın kararı imzalamasının ardından Cumhur İttifakı seçimler için görüşmelerini hızlandırdı. Peş peşe yapılan ziyaretlerin ardından AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan ittifaka bir destek daha geldi. HÜDA PAR seçimlerde Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu sabah toplantı yaptıklarını ve gündemlerinde 2 madde olduklarını söyledi.
ERDOĞAN'I DESTEKLEME KARARI ALDIK
Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN İSTİŞARELERİMİZ SÜRÜYOR
Milletvekili listeleri için görüşmelerin devam ettiğini belirten Yapıcıoğlu, "Milletvekili seçimleri için istişarelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ YENİDEN REFAH'I ZİYARET ETMİŞTİ
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etti.
Yıldırım ve Yavuz, Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
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Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yapılacağını hatırlattı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) gerekli seçim takvimini paylaşacağını aktaran Yıldırım, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.