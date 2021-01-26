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Bayram Şenocak: Yenikapı'da israf edebiyatı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 1,5 yılda 10 binin üzerinde yeni araç kiraladı

Bayram Şenocak: Yenikapı'da israf edebiyatı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 1,5 yılda 10 binin üzerinde yeni araç kiraladı
26.01.2021 11:59
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AK Parti İstanbul’da 6. hafta ilçe kongreleri Üsküdar ve Kadıköy ile başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdar ve Kadıköy İlçe Kongreleri’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hizmet araçları üzerinden israf edebiyatı yapan CHP’li İBB Başkanı’nın daha yüksek maliyetle yeni araçlar kiraladığını belirten Bayram Şenocak, “CHP’li İBB Başkanı, Yenikapı’ya hizmet araçlarını dizip israf edebiyatı yapmıştı. Ancak 1,5 yılda 10 binin üzerinde yeni araç kiraladı. Üstelik Yenikapı şovundan sonra gönderdikleri hizmet araçlarını 3 katına geri kiraladılar. Meclis Araştırma Komisyonu’nun denetim raporuna göre; AK Parti döneminde 1.289 TL’ye kiralanan araçlar, CHP döneminde 3.400 TL’ye kiralandı. Hani israf vardı? Hani o araçlar gereksizdi? Hani tasarruf yapacaktınız? Yalan ve beceriksizlik; CHP siyasetinin özeti.” açıklamasında bulundu.


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