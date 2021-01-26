AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: CHP'nin yeni adı CHDP'dir

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin terör örgütü PKK yuvasına özel dezenfektan hizmeti vermesini eleştiren Şenocak, "CHP'li Esenyurt Belediyesi, terörist başı Apo'nun posterleriyle donatılan PKK yuvasına özel dezenfektan hizmeti veriyor. Bu CHP, terör örgütleriyle iş tutuyor dedik. Bunların İstanbul İl Başkanı militanlarla iş tutuyor dedik. İşte, ispatını yerel yönetimlerde görüyorsunuz. Bir süre önce de CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin amblemini bir çocuk parkına motif olarak işlemişti. İşte bu nedenle artık CHP'nin yeni adı; CHDP'dir. Çünkü bunlar kardeş, bunlar ortak." dedi.