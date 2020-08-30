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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Roketsan Tesis Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Roketsan Tesis Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
30.08.2020 16:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir." dedi.


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