Son dakika haberi! Saat 15.50'de başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Yerel seçim mesajı veren Başkan Erdoğan, "Gerçek belediyecilik hizmetinden mahrum kalan şehirlerimizi kurtarmak için önümüzdeki seçimler bir fırsattır." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçanlar korkaklıklarını gizlemek için iftiraya başvurdu. Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Deprem bölgesindeki konutların teslimatı için tarih veren Erdoğan, "Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz." şeklinde konuştu. Enflasyonla mücadele mesajı veren Erdoğan, "Ekonomi politikamızda önceliğimiz işsizliği azaltmaktır." dedi.