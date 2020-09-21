Haberler Video Haber Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ekonomimiz üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ekonomimiz üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ekonomimiz üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor
21.09.2020 19:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ekonomimiz, ikinci çeyrekteki kısmi küçülmenin ardından üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor." dedi.


Haber Videoları