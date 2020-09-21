Son dakika: İşte koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

21.09.2020 20:01

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir." ifadelerine yer verdi.