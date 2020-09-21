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Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalarda bulundu
21.09.2020 19:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı'nda alınan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Yeni kararları 6 madde halinde açıklayan Başkan Erdoğan, BM ve Batı'nın çaresizliğine vurgu yaptı. Türkiye'nin hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Bize pusu kuran, saldıran, husumet tutan hiç kimseyi unutmayız." şeklinde konuştu.


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