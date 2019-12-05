Başkan Erdoğan'ın Yunanistan lideri Miçotakis'le yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı 05.12.2019 16:37

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu İngiltere'de gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarını A Haber canlı yayınına katılan Hasan Basri Yalçın değerlendirdi. Yalçın ayrıca Erdoğan ile Yunanistan lideri Miçotakis arasındaki görüşmede ele alınan konuları da değerlendirdi.

Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi için gittiği İngiltere'de yanında olan gazetecilerden Hasan Basri Yalçın, A Haber canlı yayınında zirveye ilişkin konuları değerlendirdi. Yalçın ayrıca Erdoğan ile Miçotakis arasında yapılan görüşmede ele alınan konuları da açıklayarak, Doğu Akdeniz problemine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.