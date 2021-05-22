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Başkan Erdoğan’ın makam aracından görüntüler! Radyoda "Yol mu dayanır" türküsü...

Başkan Erdoğan’ın makam aracından görüntüler! Radyoda
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın makam aracını Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar sürdüğü anlara ilişkin video paylaştı. Erdoğan makam aracını sürerken yol kenarındaki vatandaşlara da el salladı. Yağmur altında ilerleyen Erdoğan'ın "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" dediği duyuluyor. Radyoda ise Ömer Karaoğlu'na ait "Yol mu dayanır" türküsü vardı...


İletişim Başkanı , videoyu "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır…" notu ile paylaştı.

Erdoğan'ın dün 'da yol açılışının ardından makam aracının sürücü koltuğuna geçmişti. Erdoğan, cuma namazını kıldığı 'ne kadar aracı kullandı. Erdoğan'ın yanında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yer aldı.

Erdoğan makam aracını sürerken yol kenarındaki vatandaşlara da el salladı. Yağmur altında ilerleyen Erdoğan'ın "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" dediği duyuluyor.

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