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Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki yılın son MGK'sı bugün toplanıyor! Masada kara harekatı var

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki yılın son MGK'sı bugün toplanıyor! Masada kara harekatı var
01.12.2022 09:19

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Son dakika haberi! Yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele. Toplantıda Pençe Kılıç Harekatı ele alınırken Suriye’nin kuzeyindeki terör varlığına yönelik yeni bir kara harekatı için çok yönlü değerlendirmeler yapılacak. Toplantıda, bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masada olacak. Öte yandan TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun ilk hedefinde Fırat Nehri'nin batısındaki Tel Rıfat, Münbiç, PKK/YPG terör örgütünün merkezi olan Ayn el Arap var.

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