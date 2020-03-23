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Başkan Erdoğan'ın aradığı Esma Çökmen o görüşmeyi A Haber'e anlattı! Evinde dikkat çeken detay

Başkan Erdoğan'ın aradığı Esma Çökmen o görüşmeyi A Haber'e anlattı! Evinde dikkat çeken detay

23.03.2020 00:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Gecesi'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefon görüşmesinin videosunu Twitter hesabından paylaşmıştı. Peki sürpriz görüşmede nasıl gerçekleşti? A Haber, Esma Çökmen'in evine konuk oldu ve görüşmenin detayları hakkında kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdi. Esma Çökmen Başkan Erdoğan ile 12 yıl önce tanıştığını söyleyerek, sürpriz görüşmenin detaylarını anlattı. Öte yandan Esma Çökmen'in evinin duvarlarındaki Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte olduğu fotoğraflar dikkatlerden kaçmadı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Gecesi'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefon görüşmesinin videosunu Twitter hesabından paylaşmıştı. Peki sürpriz görüşmede nasıl gerçekleşti? A Haber, Esma Çökmen'in evine konuk oldu ve görüşmenin detayları hakkında kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdi.






Esma Çökmen Başkan Erdoğan ile 12 yıl önce tanıştığını söyleyerek, sürpriz görüşmenin detaylarını anlattı.




Öte yandan Esma Çökmen'in evinin duvarlarındaki Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte olduğu fotoğraflar dikkatlerden kaçmadı.






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