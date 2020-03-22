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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'evde kalın' çağrısı: Mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün

Son dakika haberine göre, Başkan hesabından koronavirüsle mücadele hakkında bir video paylaştı. Başkan Erdoğan Miraç gecesini tebrik eden Esma anneyi arayarak hal hatır sordu. Erdoğan paylaşımında, "Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün." ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 22.03.2020 18:33
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 19:15
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Başkan Erdoğan'dan 'evde kalın' çağrısı

Başkan , Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefon görüşmesinin videosunu Twitter hesabından paylaştı.



Erdoğan, iletisinde "Konya'dan Esma anne, dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün." ifadelerini paylaştı.

Telefon görüşmesinde Çökmen'e evden çıkmaması gerektiğini hatırlatan Erdoğan, tedavi için İstanbul'a gelme isteğine ise "Sokağa çıkmayın. İnşallah bunları atlatalım ondan sonra gelirsin." şeklinde karşılık verdi.

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