Başkan Erdoğan'dan videolu paylaşım: ''Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri haline getireceğiz''

12.05.2020 14:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden videolu paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımda, ''Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri haline getirme hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönetim sisteminde Türkiye, inşallah hak ettiği yeri alacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

''Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri haline getireceğiz''

Başkan Erdoğan, ''Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri haline getirme hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönetim sisteminde Türkiye, inşallah hak ettiği yeri alacaktır.'' ifadelerini kullandı.