Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İş adamlarımızın kurduğu fabrikalar, üretim tesisleri istihdam imkanı sunuyor. Afrika'da havalimanlarından limanlara, tünellere kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerin imzası var. 70 milyar doları aşan 1150'den fazla projeyi Türk firmaları üstlendi. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı." dedi. Başkan Erdoğan, "Salgın şartlarının Afrika ile karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizi aksatmasına izin vermedim. THY'nin salgın öncesi uçuş sayılarını yakalayacağına hatta geçeceğine inanıyorum. Yürürlükte olan 22 anlaşmadan 4'ünü Afrika ülkeleri ile yaptık." ifadelerini kullandı.