Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi ABD Başkanı Trump ile paylaştı. Başkan Erdoğan, "PKK,YPG gibi ve bunların da ANTIFA denilen terör örgütüyle Amerika'daki bir araya gelişleri manidar. Bunu söyledim Sayın Trump’a." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Trump'a PKK/PYD-YPG uyarısı: ANTIFA ile işbirliği içindeler!
08.06.2020 23:18
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