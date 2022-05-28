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Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Azerbaycan'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Azerbaycan'da önemli açıklamalar
28.05.2022 15:07

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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Tıpkı Anadolu gibi burası da bizim toprağımızdır, vatanımızdır. Biz baskıyla, tehditle korkutulanlardan olmadık, asla olmayacağız. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı için verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır." dedi. AKINCI'nın rekora imza attığını belirten Erdoğan, "İstanbul'dan buraya no-stop uçmak üzere o da bir rekora imza attı. Çok daha farklı gelişmeler inşallah olacak." ifadelerini kullandı.

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