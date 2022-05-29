Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü uçakta önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, sınır ötesi operasyon hakkında "Bir gece ansızın tepelerine ineriz." dedi. Erdoğan ayrıca, "PKK'ye operasyonlar Suriye için çok daha geçerli, önemli" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebiyle ilgili de konuşurken, "Teröre destek veren ülkelerin NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz" dedi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iftirasına da sert sözlerle tepki gösterdi.