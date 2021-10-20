Başkan Erdoğan'dan Nijerya'da önemli açıklamalar: İş birliğimizi güçlendiriyoruz

Son dakika haberi... Özel uçak "TUR" ile TSİ 23.55'te Nijerya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşmaya imza atıldı. İki lider imzaların ardından ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ'cü teröristlerle ilgili gerekli bilgi paylaşımının devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konusundaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz." dedi.