Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan Nijerya'da önemli açıklamalar: İş birliğimizi güçlendiriyoruz

Başkan Erdoğan'dan Nijerya'da önemli açıklamalar: İş birliğimizi güçlendiriyoruz

Başkan Erdoğan'dan Nijerya'da önemli açıklamalar: İş birliğimizi güçlendiriyoruz
20.10.2021 15:23
Ana Sayfa 01:01
Sibel Can'ın oğlu 2 kadınla...
Ana Sayfa 00:56
2 otomobilin birbirine çarpma...
Ana Sayfa 03:48
"Irkçı saldırı" iddialarına...
Ana Sayfa 00:45
Yardımına koştuğu kazazede...
Ana Sayfa 00:14
Tatlıses'in gelinine taktığı...
Ana Sayfa 01:14
Köpekler park halindeki...
Ana Sayfa 00:52
İsmail Demir'den...
Ana Sayfa 00:22
AK Parti'den büyükelçilerin...
Ana Sayfa 00:53
Kilosu 600 TL'ye kadar...
Ana Sayfa 13:52
Abdülkadir Ömür'den...
Ana Sayfa 02:43
Ankara son dakika patlama sesi...
Ana Sayfa 00:33
Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev...

Son dakika haberi... Özel uçak "TUR" ile TSİ 23.55'te Nijerya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşmaya imza atıldı. İki lider imzaların ardından ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ'cü teröristlerle ilgili gerekli bilgi paylaşımının devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konusundaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz." dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA