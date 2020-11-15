Başkan Erdoğan'dan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında önemli açıklamalar

KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Hastanenin 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirten Başkan Erdoğan, KKTC'de 500 yataklı yeni bir hastanenin daha kurulacağının müjdesini verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
45 GÜNDE TAMAMLANDI
KKTC'ye 149 milyon lira destek sağladıklarını belirten Başkan Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını ifade etti.
Başkan Erdoğan 100 yataklı hastanede kullanılmak üzere 5 ambulansın da Türkiye'den KKTC'ye hediye olarak verileceğini bildirdi.
500 YATAKLI YENİ HASTANE
Erdoğan, KKTC'de 500 yataklı yeni bir hastanenin daha kurulacağının da müjdesini Kıbrıslılara verdi.