Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında önemli açıklamalar
15.11.2020 21:05
Ana Sayfa 00:55
Türkiye 0-1 Rusya | GOL:...
Ana Sayfa 01:23
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 03:50
Erdoğan’dan Kapalı Maraş’ta...
Ana Sayfa 00:46
Kafa kafaya çarpıştılar!...
Ana Sayfa 00:12
Irak'ın kuzeyine hava...
Ana Sayfa 00:30
Sokak ortasında rezalet!
Ana Sayfa 00:50
İYİ Parti İstanbul İl...
Ana Sayfa 01:10
Savunmada devler ligi
Ana Sayfa 01:21
2020 yılında teröre ağır...
Ana Sayfa 01:09
İyi Partililer istifaya...
Ana Sayfa 01:34
KKTC'de Başkan Erdoğan...
Ana Sayfa 00:57
Şırnak'ta uyuşturucu...

KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Hastanenin 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirten Başkan Erdoğan, KKTC'de 500 yataklı yeni bir hastanenin daha kurulacağının müjdesini verdi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

45 GÜNDE TAMAMLANDI
KKTC'ye 149 milyon lira destek sağladıklarını belirten Başkan Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan 100 yataklı hastanede kullanılmak üzere 5 ambulansın da Türkiye'den KKTC'ye hediye olarak verileceğini bildirdi.

500 YATAKLI YENİ HASTANE
Erdoğan, KKTC'de 500 yataklı yeni bir hastanenin daha kurulacağının da müjdesini Kıbrıslılara verdi.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları