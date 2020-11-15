Başkan Erdoğan'dan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında önemli açıklamalar

KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Hastanenin 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirten Başkan Erdoğan, KKTC'de 500 yataklı yeni bir hastanenin daha kurulacağının müjdesini verdi.

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