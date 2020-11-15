MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan A Haber'de flaş Azerbaycan ve Türkiye mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında Karabağ'da yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, "(Dağlık Karabağ) bileğimizin hakkıyla, kimseden yardım almadan kimseden tek bir mermi istemeden, kimsenin ambargosuna eyvallah etmedik. Kendi gücümüzle kendi askerimle Ermenistan'a layık olduğu dersi verdik. Bunu bütün dünya gördü." dedi. Yıldırım bunlarla birlikte Türk dünyası ile karadan irtibatın kurulmasının önemine dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında Karabağ'da yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, "(Dağlık Karabağ) bileğimizin hakkıyla, kimseden yardım almadan kimseden tek bir mermi istemeden, kimsenin ambargosuna eyvallah etmedik. Kendi gücümüzle kendi askerimle Ermenistan'a layık olduğu dersi verdik. Bunu bütün dünya gördü." dedi. Yıldırım bunlarla birlikte Türk dünyası ile karadan irtibatın kurulmasının önemine dikkat çekti.