KKTC'ye tarihi günde tarihi ziyaret! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Maraş'ta...

KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Maraş'ı ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli KKTC'de...



Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer aldığı Kapalı Maraş'ta düzenlenen etkinliğe katılıyor.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanmıştı.





Başkan Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başkent Lefkoşa'da düzenlenen törenlere iştirak etti.





Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.